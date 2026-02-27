От х:

Балони полетяха в небето над Хасково в знак на солидарност със страдащите от редки болести

    За поредна година Община Хасково отбелязва Световния ден на редките болести – 28 февруари. В навечерието на деня, когато светът се солидаризира с пациентите, засегнати от редки заболявания, Фондация „Вивалекс“ с подкрепата на Община Хасково и Ротари клуб Хасково проведоха информационна кампания. Целта е да се насочи общественото внимание към нуждите на хората, живеещи с редки болести, и значението на ранната диагностика и адекватното лечение на пациентите.

    6 000 са идентифицираните редки заболявания. Над 300 милиона души в света са засегнати от едно или повече от тях. Председателят на фондация „Вивалекс“ Цветелин Замфиров и членове на Ротари клуб Хасково пуснаха в небето разноцветни балони и припомниха, че тази вечер Община Хасково ще освети в синьо Камбанарията в парк „Ямача“, до Монумент Света Богородица – цветът на кампанията, която подкрепя страдащите от редки заболявания.

    Последни новини