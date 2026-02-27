22 месеца затвор за мъж, задържан за опит за контрабанда на 24,5 кг марихуана

Наказание от една година и 10 месеца затвор получи софиянецът Владислав Атанасов, който беше задържан за опит за контрабанда на 24,5 кг марихуана на стойност 410 720 лева. Присъдата е наложена от Окръжен съд – Хасково, който одобри споразумението, сключено между прокуратурата и адвоката на подсъдимия. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

Със споразумението 32-годишният мъж се признава за виновен за извършеното от него престъпление. Той бе арестуван на 17.10.2025 г. на ГКПП „Капитан Петко войвода“ с лек автомобил „Фолксваген Кади Лайф“. Наркотикът бе открит в тайник в колата, която столичанинът закупил десетина дни преди ареста. Така опитът му да пренесе дрогата от България в Гърция е бил пресечен.

При изпълнение на наказанието ще бъде приспаднато времето, прекарано в ареста.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.