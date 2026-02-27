От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Хванаха 14 души без трудов договор в Хасковска област за два месеца

Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково предприема мерки при всяко установено нарушение на трудовото законодателство. Инспекторите по труда са безкомпромисни и приемат мерки за неговото отстраняване. Това води до подобряване на условията на труд в предприятията и до предотвратяване на трудови злополуки, а в някои случаи и до спасяване на човешки живот.

През периода са приложени 435 принудителни административни мерки. Съставени са 31 акта за установяване на административни нарушения.

През 2025 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково (ДИТ) са извършени 471 проверки по специална мярка в плана на Агенцията, насочена към превенция на недекларираната заетост. Установените по тази мярка нарушения по осъществяването на трудовите правоотношения са 1318, а по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд 2109. Съставени са 168 акта за установяване на административни нарушения във връзка с констатираните по-горе нарушения.

През изминалата година инспекторите по труда от ДИТ Хасково са констатирали 148 случая на работа без трудов договор, като от началото на 2026 г. техният брой е 14.

От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен техните трудови права. Той се сключва преди постъпване на работа. Преди реално да започне работата, работникът или служителят трябва да е получил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място, преди да му предостави тези документи. Писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, майчинство, безработица, а в дългосрочен план и пенсията.

Според българското законодателство работата без трудов договор не е маловажно нарушение и при всеки установен такъв случай контролните органи на Инспекцията по труда задължително налагат санкция.

Работниците и служителите могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран чрез разработения от Главната инспекция по труда специален софтуер https://gli.government.bg/udw/ Той представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. 

От Инспекцията по труда апелират при нарушаване на трудовите права работещите да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/ Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.

През 2026 г. дейността на Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково ще бъде насочена към законосъобразното полагане на труд, справяне с недекларираната заетост и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Една от важните мерки за подобряване на качеството на работните места и условията на труд на работещите в проверените предприятия е планираният последващ контрол за отстраняване на констатираните нарушения. Дейността на ДИТ-Хасково ще бъде съобразена и със спецификата на икономическите дейности на обслужваната територия, като инспекторите по труда ще извършват както планирани проверки, така и такива по сигнали от граждани.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Класика, традиции и емоция в отбелязването на Баба Марта в ОУ „Христо Смирненски“
Класика, традиции и емоция в отбелязването на Баба Марта в ОУ „Христо Смирненски“
преди 21 минути
22 месеца затвор за мъж, задържан за опит за контрабанда на 24,5 кг марихуана
22 месеца затвор за мъж, задържан за опит за контрабанда на 24,5 кг марихуана
преди 45 минути
Деца и ученици украсиха дръвчета в Хасково с червено-бяла премяна
Деца и ученици украсиха дръвчета в Хасково с червено-бяла премяна
преди 1 час
102-ри рожден ден отбеляза ветеранът Аврам Ниего от Хасково
102-ри рожден ден отбеляза ветеранът Аврам Ниего от Хасково
преди 1 час
Двама са арестувани за държане на наркотици
Двама са арестувани за държане на наркотици
преди 2 часа
Издирват познайник на полицията за кражба на пари от поща, 15-годишен обра магазин в Хасково
Издирват познайник на полицията за кражба на пари от поща, 15-годишен обра магазин в Хасково
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Богомилите и първото покръстване на българите

Случаен виц

Обвиняем за отвличане излиза на свобода срещу парична гаранция от 5000 евро
До 2 март работодателите подават справки за изплатени през 2025 г. доходи на физически лица

Човек се отличава от всички други създания със способността си да се смее. - Джоузеф Адисън

Последни обяви

Случайна рецепта

Карфиол и броколи с бял сос
Карфиол и броколи с бял сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини