Деца и ученици украсиха дръвчета в Хасково с червено-бяла премяна

    За 14-а поредна година се проведе празничната инициатива „Украси дърво за Първи март“ в Хасково. Акцията е организирана от Община Хасково и Школата по етнография към Младежки център Хасково.

    Това е една от най-вдъхновяващите инициативи за малки и големи пазители на българските традиции в Хасково. Стотици деца традиционно се включват в акцията, и водени от техните талантливи учители, преобразяват Хасково в навечерието на 1 март.

    Всички детски градини и училища бяха поканени да изработят мартенички и заедно украсиха знакови места в централната градска част със символите на пролетта, здравето и изобилието. Едно от най-разкрасяваните места е пешеходната улица „Отец Паисий“ в района на паметника на хасковския художник Димитър Иванов – Лицо.

    Жребий определи местата, които детските градини или училищата украсиха днес, за да посрещнем деня на Баба Марта – 1 март, с празнична червено-бяла премяна.

    Източник: Haskovo.NET

