Задържаха петима с дрога, водачка отказа тест за наркотици

Петима души са пренощували в арестите в Хасковска област за държане на дрога през изминалите три дни, съобщиха от полицията.

Трима от тях са били в хасковския арест на 20 февруари. Мъжете на 22 г. и 28 г. са проверени в лек автомобил „Дачия“ на булевард „Освобождение“ в областния град. В автомобила са открити плик с бяло кристално вещество с тегло 0,83 грама – метадон и саморъчно свита цигара с марихуана с грамаж 1,37.

Същия ден „компания“ в ареста им е правил и 36-годишен, заловен на улица „Република“ с 0,5 грама кафяво прахообразно вещество – хероин.

Четвъртият задържан е в Симеоновград. 25-годишен признал при проверка, че държи грам бяло кристално вещество.

На 22-ри в 16 часа жандармеристи са проверили на пътя село Крум – Димитровград лек автомобил „Пежо“. Колата е била управлявана от 35-годишна жителка на село Добрич. Жената е дала да бъде тествана за алкохол, но отказала тест за наркотици. Под седалката на автомобила е открита и марихуана с тегло 6 грама. Последвало е 24-часовото ѝ задържане.