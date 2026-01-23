От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Задържаха двама пияни водачи, жена с дрога и кола с прекратена регистрация и без застраховка

Трима нарушители на пътя и жена с дрога са задържани през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Автомобил с прекратена регистрация е заловен в движение в Димитровград. Снощи около 21:30 часа в Димитровград пътните полицаи са проверили на булевард „Димитър Благоев“ лек автомобил „Мерцедес“. Колата е била шофирана от 25-годишен. При справка е установено, че за леката кола няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“, заради което е прекратена регистрацията ѝ.

В ареста на областния град е пренощувал водач, употребил алкохол. 56-годишен от село Маджари е проверен в село Силен с леката си кола „Опел“. Дрегерът отчел 1,91 промила алкохол.

За същото нарушение в управлението в Свиленград е задържан 49-годишен от града. Той е спрян за проверка с лекия си автомобил „Форд“ на общински път от града за село Момково. Използваното техническо средство показало употреба на 3,43 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му до 24 часа. И двамата употребили алкохол водачи са отказали кръвни проби за изследвания. Заведени са бързи производства.

33-годишна хасковлийка е заловен с дрога. Снощи в 21:30 часа криминалисти са извършили проверка на жената на улица „Булаир“ в Хасково. Тя признала, че държи в себе си алуминиева сгъвка с грам кристали за пушене. Последвало е 24-часовото ѝ задържане.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Дж
    джурасик парк
    0 0
    10:46, 23 яну 2026
    Полицаите да не се крият вечер от засада, а да стоят и през деня на ул. Булаир и да глобяват паркиралите в нарушение автомобили, които задръстват тясната улица !?
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Божидар Саръбоюков получи наградата си за атлет на годината
Божидар Саръбоюков получи наградата си за атлет на годината
преди 11 минути
Две деца и младеж са заловени за кражби от магазини в Хасково и Димитровград
Две деца и младеж са заловени за кражби от магазини в Хасково и Димитровград
преди 48 минути
Заловиха 19-годишен крадец на автомобил
Заловиха 19-годишен крадец на автомобил
преди 53 минути
Мъж е с опасност за живота след удар от товарен автомобил
Мъж е с опасност за живота след удар от товарен автомобил
преди 1 час
Облачно и студено
Облачно и студено
преди 2 часа
Опашката от тирове пред ГКПП Капитан Андреево вече е над 20 км
Опашката от тирове пред ГКПП Капитан Андреево вече е над 20 км
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Justin Bieber - You're My Christmas Wish

Случаен виц

Две деца и младеж са заловени за кражби от магазини в Хасково и Димитровград

Мечтателите винаги биват наричани луди, но те правят неща, които всички други смятат за невъзможни.- Спайк Лий

Последни обяви

Случайна рецепта

Овнешко рагу със зеленчуци
Овнешко рагу със зеленчуци

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини