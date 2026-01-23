Задържаха двама пияни водачи, жена с дрога и кола с прекратена регистрация и без застраховка

Трима нарушители на пътя и жена с дрога са задържани през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Автомобил с прекратена регистрация е заловен в движение в Димитровград. Снощи около 21:30 часа в Димитровград пътните полицаи са проверили на булевард „Димитър Благоев“ лек автомобил „Мерцедес“. Колата е била шофирана от 25-годишен. При справка е установено, че за леката кола няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“, заради което е прекратена регистрацията ѝ.

В ареста на областния град е пренощувал водач, употребил алкохол. 56-годишен от село Маджари е проверен в село Силен с леката си кола „Опел“. Дрегерът отчел 1,91 промила алкохол.

За същото нарушение в управлението в Свиленград е задържан 49-годишен от града. Той е спрян за проверка с лекия си автомобил „Форд“ на общински път от града за село Момково. Използваното техническо средство показало употреба на 3,43 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му до 24 часа. И двамата употребили алкохол водачи са отказали кръвни проби за изследвания. Заведени са бързи производства.

33-годишна хасковлийка е заловен с дрога. Снощи в 21:30 часа криминалисти са извършили проверка на жената на улица „Булаир“ в Хасково. Тя признала, че държи в себе си алуминиева сгъвка с грам кристали за пушене. Последвало е 24-часовото ѝ задържане.