Условна присъда за мъж за контрабанда на цигари за близо 14 млн. лв.

Условна присъда от 2 г. с изпитателен срок от 4 г. получи турски гражданин за контрабанда на цигари за близо 14 млн. лв. Наказанието е на база сключено споразумение между прокуратурата и защитника на подсъдимия, което е одобрено от Окръжен съд – Хасково, съобщиха от Темида.

56-годишният мъж се е признал за виновен, че на 17 и 29 март 2015 г., в съучастие с други хора е пренесъл през българо-турската граница акцизните стоки без бандерол в особено големи размери.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.