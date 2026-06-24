Шампионите от „Асти '91“ влязоха в новия клип на Slavchev

Хасковският рап изпълнител Slavchev представи най-новата си песен, озаглавена „Жадни сме“. Клипът е заснет в Приморско непосредствено след като Георги Славчев и съотборниците му от „Асти '91“ спечелиха титлата на Държавното първенство по плажен хандбал за мъже – трофей, който хасковският тим печели традиционно през последните години.

Видеото е снимано основно в плажни заведения, където хасковските хандбалисти празнуват поредния си успех. В него Slavchev и компания показват, че макар и „леко понатежали“, все още умеят не само да печелят трофеи, но и да се забавляват истински.