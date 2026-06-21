Селена Яничиевич триумфира на международния тенис турнир за жени в Хасково

Интересен финал на международния тенис турнир за жени W50 изгледаха днес феновете в Хасково. В спор за титлата една срещу друга излязоха французойката от сръбски произход Селена Яничиевич и гъркинята Марта Матула.

Поставената под номер едно в схемата Яничиевич поведе след 6-3 в първия сет. Във втората част гръцката тенисистка показа много по-добра игра и изравни след 6-2. Селена Яничиевич направи ранен пробив в решителния трети сет и бързо поведе в резултата. Водачката в схемата не остави шансове на противничката си и завърши мача по блестящ начин. Яничиевич взе третия сет с 6-0, с което спечели и титлата.

Финалът в Хасково изгледаха кметът Станислав Дечев и президентът на БФ по тенис Иван Тиков. Именно Станислав Дечев връчи трофея на победителката. Отличието за второто място бе връчено от проф. Джамбазов - член на УС на БФ по тенис.

За Марта Матула това бе втори загубен финал на турнира в Хасково. Вчера Матула и Хиба Шаик от САЩ загубиха мача за титлата на двойки от Зибек Куламбайева от Казахстан и Валерия Стракхова от Украйна.

Тенис турнирът бе с награден фонд от 40000 щатски долара и носи точки световната ранглиста.