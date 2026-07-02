Ивета Димчева Дерменджиева-Йорданова встъпи в длъжността „съдия“ в Районен съд – Хасково, съобщиха от Темида. Тя е назначена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето на заседание на 02.07.2026 г.

Пред съдия Христина Жисова – заместник-председател на Районен съд – Хасково встъпването в длъжност бе удостоверено с подписване на Акт за встъпване в длъжност.

Съдия Ивета Дерменджиева-Йорданова е завършила висшето си образование със специалност „Право“ в УНСС – София през 2021 г. От 01.07.2024 г. до 01.07.2026 г. е изпълнявала длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково.

Председателят на Окръжен съд – Хасково Милена Петева приветства новопостъпилия районен съдия. Поздравления към съдия Ивета Дерменджиева отправиха съдиите и съдебните служители при Районен съд – Хасково, които ѝ пожелаха здраве и успешна реализация в професионалните ѝ задължения.