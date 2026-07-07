Историческият мобилен музей „Битките при Чанаккале“ ще гостува на Хасково

Историческият мобилен музей „Битките при Чанаккале“ гостува в община Хасково на 8 и 9 юли 2026 г. Събитието се организира от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив със съдействието на Община Хасково.

Историческият мобилен музей „Битките при Чанаккале“ започва работа през 2020 г., оттогава всяка година го разглеждат по над 100 000 души първоначално в Турция, а впоследствие в други държави на Балканския полуостров. Музеят представя историческите бойни действия през 1915-1916 г. на полуостров Галиполи или Чанаккале. Сраженията са част от Първата световна война между Антантата и Османската империя. В тези бойни действия участва Мустафа Кемал Ататюрк, който по-късно е основател на Република Турция.

Мобилната музейна експозиция се придвижва с ТИР с дължина 17 метра, включва 7 витрини, които представят различни етапи от войната.

Жителите и гостите на община Хасково могат да я посетят на 8 и 9 юли 2026 г., сряда и четвъртък, от 9:00 до 17:00 ч. при вход свободен. Мобилният музей ще се намира на паркинга на Стадион „Хасково“, на ул. „Панорама“.

Това съобщиха от Генералното консулство в Пловдив.