Полицейска акция срещу нерегламентирани гонки и движението на шумни автомобили и мотоциклети е проведена на територията на област Хасково през почивните дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Целта ѝ е била повишаване ефективността на полицейската дейност, елиминиране чувството за безнаказаност и ограничаване предпоставките за организиране и участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване.

За времето от петък вечерта до снощи са извършени проверки на 1595 автомобила и са установени 259 нарушения на правилата за движение. За тях са съставени 31 акта и 226 фиша. Издадени са 10 заповеди за принудителна административна мярка. Водачите и пътниците са платили 27 глоби чрез мобилни терминали на стойност над 633 евро.

Проверени многократно са и места, за които има данни, че се провеждат незаконни състезания или дрифтове. В хода на акцията е установен и неправоспособен шофьор, двама водачи, шофиращи с дрога и водач, употребил алкохол.