Моторист и две пешеходки пострадаха при катастрофи, едната е с опасност за живота

Две пешеходки и моторист пострадаха при три катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Едната пешеходка е ранена при инцидент в областния град. На 20 юни в 10:40 часа на булевард „Съединение“, 66-годишен водач на „Фолксваген“ е извършвал маневра на заден ход, при която е ударил пресичащата на необозначено място пешеходка на 79 г. Жената е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт.

В 22 часа същия ден е регистрирано произшествие с пешеходец и в Димитровград. 38-годишна от село Горски извор с „Форд“ не е пропуснала пресичащата жена от града на 68 г. на пешеходна пътека тип „зебра“, сигнализирана с пътен знак и маркировка. От удара пострадалата е транспортирана с опасност за живота в УМБАЛ Пловдив. Образувано е досъдебно производство.

Мотоциклетист е без опасност за живота след произшествие в Тополовград. Вчера в 9:45 часа на спешния телефон е подаден сигнал за самокатастрофирал мотоциклет „КТМ“. Изпратеният на място патрул установил, че 35-годишният му водач от Ямбол при завиване по улица „3 март“ се е движил с несъобразена скорост и е загубил управлението на мотора. Подхлъзнал се е по настилката с пясък и чакъл и е паднал от мотоциклета. Настанен е за лечение в МБАЛ Ямбол. Образувано е досъдебно производство.