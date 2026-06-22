Георги Пеев с две отличия на Европейските игри за трансплантирани

Георги Пеев отново показа силна воля, участвайки на Европейските игри за трансплантирани в Кралство Нидерландия. Жоро спечели поредните си медали от игрите. В днешния следобед Пеев спечели златен медал в дисциплината 100 м. бруст. Преди това той се класира на второ място в друга дисциплина. Пеев финишира втори на 100 freestyle в много силна конкуренция във възрастова група 50-59 г. с време 1:25:28.
В състезанията по плуване днес друга родна състезателка - Елена Митова спечели злато и сребро при девойките до 14 години.
Надпреварата в плувните дисциплини продължава утре.