Георги Пеев с две отличия на Европейските игри за трансплантирани

Американец, французин и Бай Ганьо попаднали на остров с канибали.

Канибалите ги заловили и им поставили условие:

- Имате право на една задача, ако не можем да я изпълним - ще Ви изядем!

Американеца поискал да му построят небостъргач - построили му небостъргач, а него в казана.

Французина поискал да направят Айфелова кула - направили я, а него в казана.

Дошъл ред на Бай Ганьо - той опънал една рибарска мрежа, събул си панталона, надупил се и.. пръднал.

- Ха познайте сега през коя дупка на мрежата мина?

И го пуснали да си тръгне.