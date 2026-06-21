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Детски смях и хвърчила превзеха парк „Ямача“

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    Десетки деца се включиха в следобедната инициатива „Въздушни чудеса“ в хасковския парк „Ямача“, част от детската програма на фестивала „Театър, обичам те!“, който приключва днес.

    В рамките на събитието беше организирана работилница за хвърчила и парад, водени от Юрий Георгиев. Малчуганите получиха 100 хвърчила, с които изпълниха небето над парка с цветни форми и фигури.

    Децата научиха любопитни факти за различните видове хвърчила, за международните състезания, които се провеждат по света, както и за азиатските традиции в тяхната изработка.

    Сред акцентите беше демонстрацията на най-голямото професионално хвърчило, показвано досега в Хасково – шестметрова птица. Георгиев разказа, че притежава и 40‑метров октопод, който издига по българското Черноморие.

    В рамките на фестивалната програма вчера и по-рано днес пред театър „Иван Димов“ се играха и безплатни куклени представления, привлекли множество семейства.

    Източник: Haskovo.NET

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