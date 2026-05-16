Децата от ОУ "Св. Климент Охридски" в Хасково празнуват в Градската градина

Възпитаниците на ОУ "Свети Климент Охридски" в Хасково се събраха тази сутрин в Градската градина на пролетен празник.

Събитието се организира за 20-а поредна година, като днешното мероприятие е под надслов "Талантите на Климент". Ще има конкурс, в който всяко дете, което желае да участва, ще покаже своя талант. Жури ще гласува и ще бъде излъчен победител. Целта е да се създаде пролетно настроение сред учениците.

Събитието традиционно е съпътствано с благотворителен базар, на който учителите и родителите предлагат ръчно изработени сувенири, домашни сладкиши и лакомства. Събраните средства се инвестират обратно в учебното заведение за подобряване на материалната база, интериора на класните стаи или закупуване на мултимедийна техника.

Тази година парите от базар ще се използват за патронния празник на училището. На 25 ноември "Свети Климент Охридски" отбелязва 90 години от създаването си.