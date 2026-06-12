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ВиК отстранява авария в Хасково, в индустриална зона и села от областта

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    Екипи на ВиК отстраняват авария в района на бул. „Раковски“ в Хасково. Това е причината за нарушено водоподаване в кварталите „Дружба“ и „Дружба 1“ .

    Работи се и по напорен водопровод от Димитровград към индустриална зона между Хасково и Димитровград. Това е причината за временно прекъсване на водоподаването за обектите в зоната.

    Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към и в селата Горски Извор, Голямо Асеново, Крепост, Надежден, Остър камък, Брягово, Константиново, Тянево, Капитан Андреево, Генералово, Лясковец, Сираково и Сусам ,където има частично прекъсване на водоподаването.

    Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня.

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