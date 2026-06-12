15-годишен ограби дома си, задигна 15 000 евро и златните накити на майка си

Непълнолетен е ограбил дома, в който живее в Димитровград, съобщават от полицията. Сигналът е подаден от 52-годишна жена, живееща на улица „Десета“. Тя съобщила, че от гардероб в стая в дома ѝ липсва малка незакрепена метална касета. В нея имало 15 000 евро и златни накити. Парите и бижутата били на дъщеря ѝ, която работи в чужбина.

Полицаите не открили следи от взлом в жилището. Така единствен заподозрян в разследването останал внукът на собственичката, който живеел в същата стая.

Той признал, че повече от месец харчел парите, докато баба му не установила липсата им. На непълнолетния е наложена полицейска закрила за срок до 48 часа.