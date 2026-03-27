2 г. затвор за Бъбрека за наркотици, добавиха и предходна присъда

    2 години затвор и 4000 евро глоба получи хасковлията Веселин Дичев по прякор Бъбрека за държане на наркотици. Присъдата трябва да бъде изтърпяна при първоначален „строг“ режим, постанови днес тричленен съдебен състав от Окръжен съд – Хасково с председател Филип Филипов.

    57-годишният мъж се призна за виновен, като той и двамата му адвокати Георги Зарчев и Недялко Паталов поискаха делото да протече по реда на съкратено съдебно следствие. Прокурорът по делото Антон Стоянов не възрази. Така искането бе уважено от съда, който бе длъжен да намали с една трета определеното наказание.

    Дичев се призна за виновен, че на 26.06.2025 г. в Димитровград, област Хасково, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение 175,85 грама екстази за 4 495,53 евро и 19,02 грама кокаин за 2981,13 евро. Общата стойност на дрогата е 7 476,66 евро. Заради представяне на квалифицирана информация, делото частично бе закрито. 

    Престъплението е извършено в изпитателния срок на условна присъда за наркотици в Бургас. В тази връзка му е добавено предходното наказание от 6 месеца, но ще му бъде приспаднато времето на престой в ареста, считано от 26.06.2025 г. досега.

    Бъбрека ще трябва да плати съдебни разноски по делото в общ размер на 712,62 евро.

    Той е оправдан по повдигнатото му обвинение за шофиране на лек автомобил „Рейнж Ровър“ след употреба на кокаин.

    Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (2)

      Бъ
      бъзз
      14:50, 27 мар 2026
      Хасково Нет, добре ни информирахте, но редактирайте го това "квалифицирана информация" в третия абзац накрая, че е много смешно така!
      Ян
      янко димитров
      15:33, 27 мар 2026
      май вече не му е смешно
    НАП: Търговци на автомобили „втора употреба“ продават документално на по-ниски цени
    преди 56 минути
    Започна същинският ремонт на ж.п. надлеза в Хасково, ще има и велоалея
    преди 1 час
    Демонстрираха професията на военните лекари и бойните санитари пред ученици
    преди 1 час
    „Хасково“ приема „Видабаскет“ в баскетболното дерби на „А“ група
    преди 2 часа
    118 бадминтонисти участват на Държавния шампионат в Хасково
    преди 3 часа
    Открити са стотици тонове месо със сменени етикети
    преди 4 часа

