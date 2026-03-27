2 г. затвор за Бъбрека за наркотици, добавиха и предходна присъда

2 години затвор и 4000 евро глоба получи хасковлията Веселин Дичев по прякор Бъбрека за държане на наркотици. Присъдата трябва да бъде изтърпяна при първоначален „строг“ режим, постанови днес тричленен съдебен състав от Окръжен съд – Хасково с председател Филип Филипов.

57-годишният мъж се призна за виновен, като той и двамата му адвокати Георги Зарчев и Недялко Паталов поискаха делото да протече по реда на съкратено съдебно следствие. Прокурорът по делото Антон Стоянов не възрази. Така искането бе уважено от съда, който бе длъжен да намали с една трета определеното наказание.

Дичев се призна за виновен, че на 26.06.2025 г. в Димитровград, област Хасково, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение 175,85 грама екстази за 4 495,53 евро и 19,02 грама кокаин за 2981,13 евро. Общата стойност на дрогата е 7 476,66 евро. Заради представяне на квалифицирана информация, делото частично бе закрито.

Престъплението е извършено в изпитателния срок на условна присъда за наркотици в Бургас. В тази връзка му е добавено предходното наказание от 6 месеца, но ще му бъде приспаднато времето на престой в ареста, считано от 26.06.2025 г. досега.

Бъбрека ще трябва да плати съдебни разноски по делото в общ размер на 712,62 евро.

Той е оправдан по повдигнатото му обвинение за шофиране на лек автомобил „Рейнж Ровър“ след употреба на кокаин.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.