Задържаха двама за ден за купуване на гласове в Хасковско, единият държал дрога и му отнеха книжката

Двама са задържани по подозрение за купуване на гласове вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

36-годишен харманлиец е в ареста след сигнал за съпричастност към извършване на престъпление, свързано с изборното законодателство. Вчера полицаи са претърсили обитавано от него жилище и работното му място, където са намерили три тетрадки и листове с изписани на тях имена и различни парични суми срещу тях. В него е открита и станиолова сгъвка с бяло кристално вещество с тегло 0,2 грама, подлежаща на експертиза. Мъжът е отказал да бъде тестван с техническо средство за употреба на дрога, за което му е отнето свидетелството за правоуправление. Задържан е до 24 часа, работата по случая продължава.

Вторият задържан е в управлението в Тополовград. На работното му място са открити две тетрадки с имена и суми срещу тях, за което има сигнал, че е склонявал граждани да упражнят правото си на глас в полза на определен политически кандидат.

Действията на полицаите и при двата случая са докладвани и съгласувани с дежурен прокурор.

До момента в ОДМВР Хасково има шестима задържани, заподозрени в купуването на гласове и са образувани 3 досъдебни производства. Общият брой на сигналите за изборни нарушения в областта достигна 20.