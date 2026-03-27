Две издирвани коли са открити в Свиленград

Два автомобила, обявени за издирване, са намерени в Свиленград, съобщиха от полицията. Вчера преди обяд патрул от жандармеристи е извършил проверки на два автомобила – „Мерцедес“ и „БМВ“. Колите са били шофирани от мъже от града – на 46 и 34 години.

В хода на контрола служителите установяват в националната шенгенска информационна система за сигурност, че автомобилите са обявени за издирване с идентификатор на Нидерландия с цел изземване.

Автомобилите са предадени с протокол от водачите им. Работата по случая продължава.