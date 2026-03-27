От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Две издирвани коли са открити в Свиленград

Два автомобила, обявени за издирване, са намерени в Свиленград, съобщиха от полицията. Вчера преди обяд патрул от жандармеристи е извършил проверки на два автомобила – „Мерцедес“ и „БМВ“. Колите са били шофирани от мъже от града – на 46 и 34 години.

В хода на контрола служителите установяват в националната шенгенска информационна система за сигурност, че автомобилите са обявени за издирване с идентификатор на Нидерландия с цел изземване.

Автомобилите са предадени с протокол от водачите им. Работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини

Препоръчано видео

img
Последни обяви

Случайна рецепта

Пуешко по градинарски
Пуешко по градинарски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини