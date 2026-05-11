Слонска паста за зъби и излюпени пиленца в новите STEM кабинети на патронния празник на училището в Конуш

    С тържествена церемония и богата програма ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в хасковското село Конуш отбеляза своя патронен празник. Честването започна под звуците на химна „Върви, народе възродени“ и внасяне ликовете на светите братя. С официален ритуал по издигане на националния флаг и посрещане на училищното знаме бе даден старт на празненството в двора на учебното заведение.

    Директорът на училището Марияна Узунова отправи приветствие към учениците, учителите и родителите, а празнично слово по повод Деня на българската писменост произнесе началникът на РУО – Хасково Силвия Касабова. Сред официалните гости бяха заместник областният управител Марина Ташева, както и ръководители на образователни институции.

    Празникът бе съпътстван от богата програма с рецитали, песни и танцови композиции. По традиция бе връчено и отличието „Ученик на годината“, което с решение на Педагогическия съвет бе присъдено на седмокласника Берай Берхадин.

    Кулминацията на деня бе откриването на два нови STEM кабинета – по математика и природни науки, и по информатика и информационни технологии. Модерната образователна среда е изградена по проект на стойност 180 000 лева, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Кабинетите са изцяло обновени и оборудвани с техника и апаратура в помощ на децата.

    Преподавателят Емилия Иванова впечатли гостите с химична демонстрация, известна като „слонска паста за зъби“. Огромен интерес предизвика и малкият инкубатор, в който след 21-дневни грижи пред очите на учениците са се излюпили няколко пиленца. „Целта беше да покажем как от една клетка се развива ембрион и се ражда живот“, сподели учителката.

    Източник: Haskovo.NET

    „Хасково" излиза срещу „Сливен баскет" в първия си мач от Националните финали
    Вкусни камби в буркан
