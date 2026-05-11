„Мега спорт“ с поредно силно представяне

    Състезателите на хасковския клуб по спортна аеробика „Мега спорт“ завоюваха поредните си медали през годината. Възпитаниците на треньора Мартина Маринова стигнаха до успехите, при участието си на Държавното първенство за клас Б и Националния турнир за клас С. Хасковлийки стигнаха до 19 отличия.

    В надпреварата в клас Б при момичетата до 8 години в индивидуалната надпревара

    Санем Хашим е втора, а Адриана Василева е трета.

    При малките формации на второ място са Азра Мюмюн, Зерин Рамадан и Едже Мустафа. При големите формации първата позиция заеха Адриана Василева, Едже Мустафа, Санем Хашим, Азра Мюмюн и Зерин Рамадан.

    Във възрастова група до 11 години при момчетата Християн Стефанов се класира на първо място, а при момичетата Деана Василева е трета. При малките формации Ния Чукарова, Борислава Юриева и Боряна Плахова заеха първо място, а при големите формации трети са Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова, Елеонора Йорданова, Перин Ремзи и Магдалена Маринова.

    При девойките до 14 години малката формация на Антония Благоева и Гергана Гогова е на втора позиция. Отново на второ място се класира и голямата формация в състав Кайла Хашим, Йоанна Петкова, Мария Куртева, Виктория Маврова и Анита Братанова. Третото място тук е за Перса Гюмюшева, Никол Тянкова, Гергана Гогова, Ренета Джованова и Рая Мария Никова.

    В надпреварата за клас C при групите във възраст до 6 години златни медали завоюваха Кая Мустафа, Памела Петрова, Масал Йълдъз, Адриана Тончева, Габриела Вълкова, Белла Хубенова и Деа Димитрова. С трето място при групите до 8 години са Калина Кирякова, Анабел Димитрова и Ъшъл Бехчед.

    Източник: Haskovo.NET

    Учители от Гимназията по туризъм в Хасково са номер едно в България
