В с. Мандра честваха празника Боже име

Водосвет за здраве и молебен за плодородна стопанска година бяха отслужени днес в хасковското село Мандра. Празникът, наричан от местните хора Боже име, се чества всяка година на 8 май, деня, в който се почитат свети Йоан Богослов и Арсений Велики.

Преди години Боже име се е празнувал в много населени места, днес обаче все по-рядко се чества.

„Това е празник на селото от стари времена. Най-напред са го наричали „Божееме“, „Божи дар“ и „Боже име“. Празникът е на свети Йоан Богослов, но хората тук си се молят да няма градушки, бури, гръмотевици. Молят се за благодат на селото. Преди години празникът се е правел на високо, в местността „чуките“, която се намира извън селото. Всички са ходили с каруци и магарета. По-късно отново се събирахме на другои място край селото, а в последните години се събираме в църковния двор“, разказа Веселина Христозова.

Отец Никола отслужи водосвет в двора на църквата „Света Неделя“. Местните кулинари бяха приготвили курбан. Бобената яхния бе осветена и раздадена за здраве.