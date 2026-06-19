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„Димитровград“ с готова програма за предсезонната подготовка

Програмата за предсезонната подготовка на „Димитровград“ е вече ясна. Тимът ще изиграе контроли с отбори от трета и четвърта дивизия. Част от играчите ще стартират подготовка в края на месец юни, а няколко дни по-късно към тях ще се присъединят и останалите състезатели. Първата контрола на „синьо-жълтите“ е на 4 юли. Тогава „Димитровград“ ще излезе срещу отбора на „Марица“ (Милево). На 11 юли димитровградчани ще се включат в блицтурнир с „Родопа“ и „Атлетик“. Седмица след това е проверката с „Розова долина“. „Димитровград“ ще играе контрола и с дубъла на „Локомотив“ (Пловдив). Този мач е на 25 юли. Последната проверка е на 1 август с четвъртодивизионния „Борислав“ (Първомай). Сезонът в Трета Югоизточна лига започва на 8 август. 

Източник: Haskovo.NET

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