Актове за водачите на два автомобила с прекратени регистрации

На двама водачи в Димитровград са съставени актове по Закона за движение по пътищата, съобщиха от полицията.

Вчера на улица „Хасковска“ униформените полицаи са проверили товарен „Мерцедес“, управляван от 41-годишен. Справка установила, че товарната кола е със служебно прекратена регистрация от началото на месец април.

За същото нарушение е санкциониран 18-годишен от старозагорското село Горно Ботево, водач на „Фолксваген“. При проверка на булевард „Благоев“ се изяснило, че возилото е служебно дерегистрирано от месец февруари.