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Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“

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    Камбанен звън огласи харманлийското село Черепово. Днес църквата в населеното място, която носи името „Света Неделя“, чества храмов празник. Десетки жители и гости на Черепово посетиха църквата и посрещнаха старозагорския митрополит Киприан. Негово Високопреосвещенство отслужи Божествена света литургия в ремонтирания храм.

    Църквата в селото е на повече от век и половина. Постепенно във времето тя е започнала да се руши. Преди десетина години обаче инициативни хора се захващат с ремонтирането ѝ. Въпреки, че срещат административни пречки, те успяват да се преборят и да възстановят храма. Първо е ремонтиран покривът, след което започва и вътрешното обновяване.

    Така днес хората от населеното място вече си имат обновена църква. Старите им проблеми обаче си остават. Вече доста години районът е преследван от пожари, суша и липса на вода в чешмите. Затова местните хора се молят проблемите им да бъдат решени и да могат да живеят нормално в Черепово.

    На празника днес присъстваха кметът на Харманли Мария Киркова и областният управител на Хасково Тодор Иванов.

    Репортаж от празника гледайте в емисията новини на еTV. 

    Източник: Haskovo.NET

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