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Директорът на МВР – Хасково с „Почетен знак“ от министъра

Директорът на ОДМВР Хасково старши комисар Мирослав Христов е отличен с „Почетен знак“ – II степен от министъра на вътрешните работи. Наградата е във връзка с постигнати трайни резултати, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на професионалните задължения, съобщиха от полицията.

Заповедта на министър Демерджиев е по повод професионалния празник на МВР – 5 юли. „Почетния знак“ – II е високо професионално отличие на Министерството на вътрешните работи, което се присъжда на служители за постигнати високи резултати и съществен принос в работата.

 
Източник: Haskovo.NET

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