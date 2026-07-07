Директорът на ОДМВР Хасково старши комисар Мирослав Христов е отличен с „Почетен знак“ – II степен от министъра на вътрешните работи. Наградата е във връзка с постигнати трайни резултати, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на професионалните задължения, съобщиха от полицията.

Заповедта на министър Демерджиев е по повод професионалния празник на МВР – 5 юли. „Почетния знак“ – II е високо професионално отличие на Министерството на вътрешните работи, което се присъжда на служители за постигнати високи резултати и съществен принос в работата.