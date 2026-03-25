Празничен концерт по повод Деня на Тракия в Хасково

Празничен концерт по повод Деня на Тракия се проведе в салона на Дома на техниката в Хасково. Събитието бе организирано от Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ съвместно с Народно читалище „Тракия-2008“.

Сред официалните гости бяха областният управител на Хасково Гинка Райчева и консулът от Генералното консулство на Република България в Одрин Бранимир Илиев. На концерта присъстваха още културни дейци, потомци на тракийци, родители и десетки деца.

Председателят на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ Кирил Сарджев приветства гостите, след което програмата продължи с участието на Представителния ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ с главен художествен ръководител Иван Иванов, който представи богата и разнообразна програма, изпълнена с фолклорни песни и танци.

Денят на Тракия – 26 март – се отбелязва официално от 2006 г., но неговата традиция датира още от 20-те години на ХХ век. Още тогава тракийските дружества, армията, църквата и българската културна общественост започват да честват Деня на победата край Одрин.