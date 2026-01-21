От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Тракийци пресъздадоха обичая „Подливане“ на Бабинден

Изображение 1 от 19
Покажи в галерия

    Обичаят „Подливане“ възпроизведоха по традиция на Бабинден дейците на читалище „Тракия 2008“ в тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково.

    „Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките“, припомни секретарят на читалище „Тракия“ Анета Георгиева.

    Председателят на тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково Кирил Сарджев призова идните поколения да пазят и съхраняват българските празници и обичаи, които често се неглижират от по-младите, но са основа на българщината.

    Още за празника Бабинден в Тракийското дружество във видеото към статията.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Популярни хасковлии с подкрепа към политическия проект на президента в оставка Румен Радев
    Популярни хасковлии с подкрепа към политическия проект на президента в оставка Румен Радев
    преди 8 минути
    Весела Бръмчева и Петя Делчева станаха вицешампионки по борба
    Весела Бръмчева и Петя Делчева станаха вицешампионки по борба
    преди 3 часа
    Сигнал за пожар в апартамент вдигна на крак екипи на пожарната, полицията и медици
    Сигнал за пожар в апартамент вдигна на крак екипи на пожарната, полицията и медици
    преди 3 часа
    Пиян мъж блокира улица до пазара в Хасково
    Пиян мъж блокира улица до пазара в Хасково
    преди 3 часа
    Пъстър и весел Бабинден в Узунджово, радват се на бебета и деца
    Пъстър и весел Бабинден в Узунджово, радват се на бебета и деца
    преди 5 часа
    Кола се удари в тир на АМ „Марица“
    Кола се удари в тир на АМ „Марица“
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – 2025 година – какво очаква света и България?

    Случаен виц

    Сигнал за пожар в апартамент вдигна на крак екипи на пожарната, полицията и медици
    Популярни хасковлии с подкрепа към политическия проект на президента в оставка Румен Радев

    Пътят от хиляди мили започва с първата крачка. - Лао Дзъ

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бисквити с мус от сьомга
    Бисквити с мус от сьомга

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини