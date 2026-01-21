Тракийци пресъздадоха обичая „Подливане“ на Бабинден

Обичаят „Подливане“ възпроизведоха по традиция на Бабинден дейците на читалище „Тракия 2008“ в тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково.

„Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките“, припомни секретарят на читалище „Тракия“ Анета Георгиева.

Председателят на тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково Кирил Сарджев призова идните поколения да пазят и съхраняват българските празници и обичаи, които често се неглижират от по-младите, но са основа на българщината.

Още за празника Бабинден в Тракийското дружество във видеото към статията.