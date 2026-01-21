От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Сигнал за пожар в апартамент вдигна на крак екипи на пожарната, полицията и медици

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Сигнал за пожар в апартамент на улица „Ком“ 2 в Хасково вдигна на крак екипи на пожарната, полицията и медици. Произшествието стана около 13 часа днес.

    Пристигналите на място спасителни екипи установили, че се получило късо съединение в телевизор, който се е запалил, но обитателката в жилището бързо го изнесла на терасата.

    Не се е стигнало до сериозни щети. Така полицаите, пожарникарите и служителите на Центъра за спешна медицинска помощ бързо си тръгнаха, тъй като нямаше нужда от съдействието им.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Пияница блокира улица до пазара в Хасково
    Пияница блокира улица до пазара в Хасково
    преди 26 минути
    Пъстър и весел Бабинден в Узунджово, радват се на бебета и деца
    Пъстър и весел Бабинден в Узунджово, радват се на бебета и деца
    преди 1 час
    Кола се удари в тир на АМ „Марица“
    Кола се удари в тир на АМ „Марица“
    преди 3 часа
    Хванаха дрогиран шофьор в Хасково
    Хванаха дрогиран шофьор в Хасково
    преди 3 часа
    Задаржаха две момчета на 18 и 21 години за кражба на кола
    Задаржаха две момчета на 18 и 21 години за кражба на кола
    преди 4 часа
    Три коли катастрофираха на бул. „Съединение“ в Хасково
    Три коли катастрофираха на бул. „Съединение“ в Хасково
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Valentina VoX, Ana Maria, Vasil Ivanov The Editor - Find me in another life (Grozdanka)

    Случаен виц

    Пияница блокира улица до пазара в Хасково

    Никой не може да те възседне, ако сам не огънеш гръб. - Мартин Лутър Кинг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пухкава празнична питка
    Пухкава празнична питка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини