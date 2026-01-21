Сигнал за пожар в апартамент вдигна на крак екипи на пожарната, полицията и медици

Сигнал за пожар в апартамент на улица „Ком“ 2 в Хасково вдигна на крак екипи на пожарната, полицията и медици. Произшествието стана около 13 часа днес.

Пристигналите на място спасителни екипи установили, че се получило късо съединение в телевизор, който се е запалил, но обитателката в жилището бързо го изнесла на терасата.

Не се е стигнало до сериозни щети. Така полицаите, пожарникарите и служителите на Центъра за спешна медицинска помощ бързо си тръгнаха, тъй като нямаше нужда от съдействието им.