Популярни хасковлии с подкрепа към политическия проект на президента в оставка Румен Радев

Популярни хасковлии изразиха подкрепа към бъдещия политически проект на президента в оставка Румен Радев. Очакваното официализиране на формацията на държавния глава е тема на коментари в цялата страна. Още повече се вълнуват хората от Хасковския регион, тъй като той е родом от село Славяново и е завършил ПМГ-Хасково.

Сред хората, изразили подкрепа за бъдещия проект е общинският съветник от „Синя България“ и бивш кмет на Хасково Георги Иванов.

„Мисля, че беше крайно време. Въпросът е сега кой ще яхне вълната. Да не стане като НДСВ, да я яхнат някакви си по-нахални и в крайна сметка знаете резултата – вече ги няма. Затова е много важно кой ще поеме щафетата в Хасково и областта. В София е ясно – там са се наредили отдавна, а за Хасково е важно кой ще е координаторът и кой ще върши черната работа“, коментира Георги Иванов, който беше кмет на община Хасково в продължение на 16 години.

„Не ще, аз го подкрепям този проект, защото това е единственият изход на този етап, за да се смени малко статуквото в България“, коментира Иванов. Той смята, че подкрепата към проекта в Хасковска област ще е достатъчно голяма, за да могат да вкарат доста депутати, но е много важно кои хора ще са в листата.

Подкрепа към проекта на Румен Радев изрази и хасковският предприемач и президент на Баскетболен клуб „Хасково“ Здравко Марков. Той беше председател на гражданската инициатива в Хасково за издигане на кандидатурата на Румен Радев като президент на България за втори мандат.

„Оставката на президента Румен Радев и решението му да влезе в парламентарните избори се възприемат от мен като светъл лъч надежда за бъдещето на България и смятам, че ще се превърне в естествен катализатор на копнежа за по-добро утре. Пожелавам успех на всяка инициатива, която цели реална промяна и по-добро управление. Засега не съм запознат с организацията на партийния му проект, но съм убеден, че Хасковска област ще бъде достойно представена“, коментира за Haskovo.net Здравко Марков.

След депозираната оставка на държавния глава, в Хасково упорито се коментира, че областен координатор на проекта в региона ще бъде бившият министър на отбраната Димитър Стоянов, роден на 28 октомври 1968 г. в Свиленград, като по-голяма част от военната му кариера е на летище „Узунджово“. Последно той бе секретар на президента по сигурност и отбрана, и почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – СОСЗР. Няколко дни преди президентът да оповести намерението си да подаде оставка, Стоянов разпространи в социалните мрежи клип с призив да се гласува за бъдеща политическа партия, начело с лидер Румен Радев.