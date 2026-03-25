Земетресение с магнитуд 5.6 в Егейско море бе усетено в Димитровград и Хасково

Земетресение с магнитуд 5.6 по скалата на Рихтер разтърси района на Егейско море тази вечер. Трусът е регистриран на 25 март 2026 г. в 19:08:24 ч. по универсално време (UTC), което съответства на 21:08 ч. местно време.

По данни за сеизмичното събитие, епицентърът се намира на около 110 км източно от Солун и на приблизително 22 км източно-югоизточно от Неа Рода. Дълбочината на земетресението е сравнително малка – едва 5 км, което е предпоставка за по-силно усещане на повърхността.

Трусът е бил осезаем и в Южна България. Жители на Димитровград и Хасково съобщават в социалните мрежи, че са усетили разклащане, продължило няколко секунди.

Към момента няма постъпила официална информация за нанесени щети или пострадали в района на епицентъра. Очаква се институциите в Гърция да излязат с допълнителни данни при необходимост.

Специалистите припомнят, че районът на Егейско море е сеизмично активен и подобни трусове не са рядкост.