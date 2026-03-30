Японските вишни в Хасково разцъфнаха

Японските вишни в парк „Ямача“, зад Монумента на „Света Богородица“ в Хасково, разцъфнаха и вече радват жителите и гостите на града. „Сакура“ означава „дърво, на което седи Бог“. То символизира пролетта, живота и красотата.

През 2014 г., по повод 55-годишния юбилей от възстановяването на японо-българските дипломатически отношения, в парк „Ямача“ бяха засадени 75 японски вишни. Дръвчетата са дарение от японското Дружество за отглеждане на сакури „Икуокай“.

Голяма алея със японски вишни има и в Южния парк в София.