Японските вишни в Хасково разцъфнаха

    Японските вишни в парк „Ямача“, зад Монумента на „Света Богородица“ в Хасково, разцъфнаха и вече радват жителите и гостите на града. „Сакура“ означава „дърво, на което седи Бог“. То символизира пролетта, живота и красотата.

    През 2014 г., по повод 55-годишния юбилей от възстановяването на японо-българските дипломатически отношения, в парк „Ямача“  бяха засадени 75 японски вишни. Дръвчетата са дарение от японското Дружество за отглеждане на сакури „Икуокай“.

    Голяма алея със японски вишни има и в Южния парк в София.

      

    Източник: Haskovo.NET

