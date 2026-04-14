Готови ли сте за приказка, родена отново?

Потопете се в магията на танцовия спектакъл

„Аладин и арабските нощи“ – изживяване, което ще ви докосне дълбоко.



📍 гр. Хасково

📍 Образцово народно читалище „Заря“

📅 24.04.2026 г. - 19:00 ч



Това е единствен по рода си спектакъл, с изцяло нова сюжетна линия, вдъхновена от любимите герои – Аладин, принцеса Жасмин, Джафар и вълшебната лампа.



✨ В приказния град Аграба султан Жасмин и принц Аладин управляват мъдро и справедливо вече десет години. Докато дворецът се подготвя за голям празник, неочаквана беда сполетява царското семейство – Аладин се разболява тежко. Единствената надежда за спасението му е силата на Джина от вълшебната лампа.



Смелата принцеса Лана поема на опасно пътешествие, а нейната сестра Амира я следва, за да я защити. Пътищата им се разделят сред пъстрия пазар на Аграба и ги отвеждат в свят на магия, пустини и изпитания…

А в сенките злият магьосник Джафар крои своя план за отмъщение.



Всички съдби се преплитат в мистериозната пещера на съкровищата, където ще се реши битката между доброто и злото…

А каква ще бъде развръзката – ще откриете само в залата.



🎶 Оригинална музика, създадена специално за спектакъла

💃 Изящно съчетание на класически балет и съвременни танцови стилове

🎭 Емоция и красота, разказани чрез движение



Това е спектакъл за всички възрасти –

за тези, които вярват в приказките,

и за тези, които искат да ги почувстват отново.

Една позната приказка… разказана по нов, вълнуващ начин.



🎟 Билети онлайн и на касата на читалище "Заря"-

"Аладин и арабските нощи" детски танцов спектакъл по музика на Валентино Бабат



Подарете си вечер, изпълнена с изкуство, вдъхновение и магия…

и станете част от тази незабравима история.