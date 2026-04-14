Готови ли сте за приказка, родена отново?

Потопете се в магията на танцовия спектакъл
„Аладин и арабските нощи“ – изживяване, което ще ви докосне дълбоко.
📍 гр. Хасково
📍 Образцово народно читалище „Заря“
📅 24.04.2026 г. - 19:00 ч
Това е единствен по рода си спектакъл, с изцяло нова сюжетна линия, вдъхновена от любимите герои – Аладин, принцеса Жасмин, Джафар и вълшебната лампа.
✨ В приказния град Аграба султан Жасмин и принц Аладин управляват мъдро и справедливо вече десет години. Докато дворецът се подготвя за голям празник, неочаквана беда сполетява царското семейство – Аладин се разболява тежко. Единствената надежда за спасението му е силата на Джина от вълшебната лампа.
Смелата принцеса Лана поема на опасно пътешествие, а нейната сестра Амира я следва, за да я защити. Пътищата им се разделят сред пъстрия пазар на Аграба и ги отвеждат в свят на магия, пустини и изпитания…
А в сенките злият магьосник Джафар крои своя план за отмъщение.
Всички съдби се преплитат в мистериозната пещера на съкровищата, където ще се реши битката между доброто и злото…
А каква ще бъде развръзката – ще откриете само в залата.
🎶 Оригинална музика, създадена специално за спектакъла
💃 Изящно съчетание на класически балет и съвременни танцови стилове
🎭 Емоция и красота, разказани чрез движение
Това е спектакъл за всички възрасти –
за тези, които вярват в приказките,
и за тези, които искат да ги почувстват отново.
Една позната приказка… разказана по нов, вълнуващ начин.
🎟 Билети онлайн и на касата на читалище "Заря"-