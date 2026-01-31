От х:

Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство

    Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ постигна поредна победа в първенството.

    Тимът на Виктор Колянов се наложи над  „Баскетболен клуб 3.6.9.” с резултат 77:69. 

    Хасковлии водеха още на полувремето, когато таблото в димитровградската зала „Младост“ полазваше 35:30 точки. 

    Най-резултатен за момчетата на Виктор Колянов бе Георги Кирков, който завърши мача със 17 точки. За пловдивчани капитанът Робърт Радев вкара 33 т.

    Както вече съобщихме утре в зала „Дружба“ първият отбор на „Хасково „посреща „Политехника“. Срещата от 17 кръг е от 18:00 часа. 

    Пчеларите в Хасковско очакват добри добиви тази година
    ФК „Хасково“ победи „Асеновец“ в контрола
    Олимпийските медалисти Ивет Горанова и Ерай Шамдан в Хасково за тренировъчен лагер
    Последен ден за лева, от утре само евро
    Облачно със слаб вятър, почти без валежи
    БФС обновява помощен футболен терен в Димитровград
