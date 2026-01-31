Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство

Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ постигна поредна победа в първенството.

Тимът на Виктор Колянов се наложи над „Баскетболен клуб 3.6.9.” с резултат 77:69.

Хасковлии водеха още на полувремето, когато таблото в димитровградската зала „Младост“ полазваше 35:30 точки.

Най-резултатен за момчетата на Виктор Колянов бе Георги Кирков, който завърши мача със 17 точки. За пловдивчани капитанът Робърт Радев вкара 33 т.

Както вече съобщихме утре в зала „Дружба“ първият отбор на „Хасково „посреща „Политехника“. Срещата от 17 кръг е от 18:00 часа.