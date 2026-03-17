Условни присъди и глоби за иранки, опитали да преминат границата с фалшиви паспорти

Районният съд в Свиленград наложи наказания на две 18-годишни ирански гражданки за незаконно преминаване на границата и използване на преправени документи за самоличност. Решенията бяха взети днес, 17 март 2026 г., след одобрени споразумения между прокуратурата в Свиленград и защитата на обвиняемите, съобщиха от Темида.

Двете млади жени – Т.Д. и П.М. са задържани на 9 март 2026 г. при опит да влязат в България от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“. При проверката е установено, че и двете са използвали подправени официални документи – френски задгранични паспорти на чужди имена.

Срещу тях бяха повдигнати обвинения по два текста от Наказателния кодекс: за съзнателно ползване на неистински документи и за влизане в страната без надлежно разрешение през границата.

Съдът определи идентични наказания за двете ирански гражданки: условна присъда от по 8 месеца с изпитателен срок от 3 години. Всяка една от тях ще трябва да плати глоба по 260 евро.

Определенията на Районен съд – Свиленград са окончателни и не подлежат на обжалване или протест.