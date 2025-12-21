Юношите на „Хасково“ с победа над „Димитровград“ в баскетболния шампионат

Хасково бе домакин на мач от баскетболното първенство за юноши до 15 години. Срещата от зона „Югоизток“ се игра в зала „Дружба“.

Един срещу друг се изправиха отборите на „Хасково“ и на „Димитровград“. Домакините показаха по-добра игра и още на почивката водеха с 52:32 точки. След паузата хасковлии още повече увеличиха разликата в своя полза. Така домакините заслужено спечелиха с резултат 111:51 точки.

След този успех хасковлии, водени от Виктор Колянов, са трети във временното класиране. „Димитровград“ е на шесто място.