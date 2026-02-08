Деца изработваха маски рамо до рамо с истински кукери

Работилница за кукерски маски и кукли организираха в хасковската детска градина №17 „Иглика“. Инициативата бе съвместна между деца, родители и учители.

Звън на чанове огласи сградата на детската градина с идването на група кукери от Ивайловград, които също се включиха в специалната творческа работилница за кукерски маски и кукли.

„Искаме всички заедно – деца, родители и учители да творим, да се забавляваме и с много ентусиазъм да изработим красиви кукерски маски. Идеята е с много усмивки и въображение да пресъздадем традицията и да я предадем на нашите деца“, каза при старта на инициативата старши учителят Диана Райчева.

Децата от четвърта група, съвместно с гостите от Ивайловград пресъздадоха обичая по посрещане на кукерите. Както повелява традицията, стопаните на къщата посрещнаха кукерите, а те от своя страна нарекоха за здраве и берекет. След това маскираните мъже изиграха и традиционното ляво кукерско хоро.

„Нашите прадеди са от село в Мала Азия. Те са дошли в ивайловградско през 1914-та година. и до ден днешен тази традиция се предава от поколение на поколение, за да бъде жива, защото народ без традиции няма бъдеще“, обясни на децата единият от кукерите.

Веднага след това родители и деца започнаха усилена работа по изработването на кукерските маски или кукли.

За Жени Цветковска, която е родител на близнаци в групата, подобни съвместни работилници носят огромно щастие. „Искам да благодаря на госпожите за страхотната работа с децата. Чрез темата „Народно творчество“ те показват българските традиции. Правят работилници, а поканата на кукерите е едно наистина вълнуващо преживяване, за да може да се види на живо и родителите сме радостни, че можем да участваме в това“, каза още майката.

Децата бързо научиха от какво се изработват кукерските дрехи, какви са използваните традиционни материали и каква е мисията на кукерите. Кукерските маски вече са подредени в изложба.