Три акта за моторист без книжка, заловен след полицейско преследване

Санкциониран е мотоциклетист, управлявал без книжка и обезопасителни средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

В рамките на специализирана полицейска операция жандармеристи са установили на улица в Симеоновград мотоциклет с водач и пътник с английски регистрационен номер, без да използвани обезопасителни системи. Веднага е подаден звуков и светлинен сигнал за проверка, но водачът е ускорил и продължил да се отдалечава в посока центъра на града. След кратко преследване, превозното средство е установено пред дома на водача – мъж на 30 г. При допълнителна проверка е изяснено, че не притежава свидетелство за правоуправление и е неправоспособен.

За случая са му съставени три акта за нарушения на Закона за движение по пътищата. Демонтирана е и регистрационната табела на мотоциклета.