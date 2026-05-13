От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Три акта за моторист без книжка, заловен след полицейско преследване

Санкциониран е мотоциклетист, управлявал без книжка и обезопасителни средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

В рамките на специализирана полицейска операция жандармеристи са установили на улица в Симеоновград мотоциклет с водач и пътник с английски регистрационен номер, без да използвани обезопасителни системи. Веднага е подаден звуков и светлинен сигнал за проверка, но водачът е ускорил и продължил да се отдалечава в посока центъра на града. След кратко преследване, превозното средство е установено пред дома на водача – мъж на 30 г. При допълнителна проверка е изяснено, че не притежава свидетелство за правоуправление и е неправоспособен.

За случая са му съставени три акта за нарушения на Закона за движение по пътищата. Демонтирана е и регистрационната табела на мотоциклета.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Отличиха културния деятел Александър Милушев с почетен плакет за 70-годишнината му
Отличиха културния деятел Александър Милушев с почетен плакет за 70-годишнината му
преди 52 минути
Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил
Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил
преди 1 час
Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия
Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия
преди 1 час
Хасково приема Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години
Хасково приема Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години
преди 2 часа
Отстраняват авария по водопровод от помпена станция „Горски извор“
Отстраняват авария по водопровод от помпена станция „Горски извор“
преди 2 часа
На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково
На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Loud Urban Choir - Papaoutai by Stromae

Случаен виц

Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия
Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил

Винаги търси кой е глупакът в сделката. Ако не го намериш, значи си ти. - Марк Кюбан

Последни обяви

Случайна рецепта

Доматен тартар с шунка
Доматен тартар с шунка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.