Представиха новите костюми на танцов състав „Веселие“ на концерт в Узунджово

Представителен концерт на Детски танцов състав „Веселие“ при НЧ „Цвят – 1898“ се проведе снощи в хасковското село Узунджово. В концертната програма участниците представиха разнообразие от български народни танци от различни фолклорни области.

Събитието имаше и представителен характер, тъй като за първи път бяха показани новите сценични костюми на детския състав, закупени с финансиране от Община Хасково по програма „Читалища“ за 2025 година.

Ръководител на Детски и Танцов състав „Веселие“ е хореографът Димитър Димитров, под чието ръководство децата и младежите развиват и популяризират българските фолклорни традиции.

Концертът премина при голям интерес от страна на публиката и бе посрещнат с аплодисменти от присъстващите.