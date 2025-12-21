От х:

Представиха новите костюми на танцов състав „Веселие“ на концерт в Узунджово

    Представителен концерт на Детски танцов състав „Веселие“ при НЧ „Цвят – 1898“ се проведе снощи в хасковското село Узунджово. В концертната програма участниците представиха разнообразие от български народни танци от различни фолклорни области.

    Събитието имаше и представителен характер, тъй като за първи път бяха показани новите сценични костюми на детския състав, закупени с финансиране от Община Хасково по програма „Читалища“ за 2025 година.

    Ръководител на Детски и Танцов състав „Веселие“ е хореографът Димитър Димитров, под чието ръководство децата и младежите развиват и популяризират българските фолклорни традиции.

    Концертът премина при голям интерес от страна на публиката и бе посрещнат с аплодисменти от присъстващите.

    Източник: Haskovo.NET

