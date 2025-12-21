От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Рецепта на век и половина представиха на "Коледна трапеза" в Димитровград

Изображение 1 от 19
Покажи в галерия
    Близо 220 ястия на дълга голедна трапеза бяха подредени на пл. "България" в Димитровград. Кулинарният конкурс, организиран от Община Димитровград,  се провежда за 13 година. Тази година в него се включиха 183 участика, измежду тях членове на читалища от региона. 
    Сред бях бе и 92-годишната Венка Балевска от село Бряст, която бе подготвила печена патица пълнена с ябълки. Рецептата, която е поне 150 години, научила от баба си. "Спомням си, че на Коледа татко и други мъже колеха прасе. Те обаче поне няколко дни не хапваха от месото от животното. Ето защо моята баба им приготвяше тази патица. От нея знам и рецептата", обясни възрастната жена. 
    Уникални десерти, различни видове баници, манджи и дори зимнина традиционни за празниците бяха подредени на дългата трапеза. Всички вкусотии бяха оценява от жури с председател шеф Иван Звездев. 
    Специално за гражданите и гостите на Димитровград той бе подготвил и над 1000 порции боб с надеца, които бяха раздадени на хората. 
    Освен изложение на ястия на Коледната трапеза бяха представени и различни вина от сортовете мерло, памид, мавруд, шардоне и др. 
    На кулинарния празник самодейци от читалищата демонтрираха и как се плете и чепка вълна, от която нашите баби са изработвали топли дрехи за зимата. 
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Момчетата на „Асти ‘91“ завършиха годината с две победи
    Момчетата на „Асти ‘91“ завършиха годината с две победи
    преди 12 минути
    Психолог: Цената на подаръка все по-често се приема за мерило на любов
    Психолог: Цената на подаръка все по-често се приема за мерило на любов
    преди 51 минути
    БАБХ с масови проверки в цехове, хранителни магазини и ресторанти в Хасково за празниците
    БАБХ с масови проверки в цехове, хранителни магазини и ресторанти в Хасково за празниците
    преди 3 часа
    Медици и инженери сред търсените на пазара на труда в Хасково
    Медици и инженери сред търсените на пазара на труда в Хасково
    преди 4 часа
    Болничното летище в Хасково е напълно готово, очаква акт 16
    Болничното летище в Хасково е напълно готово, очаква акт 16
    преди 4 часа
    Посрещаме астрономическата зима с облаци
    Посрещаме астрономическата зима с облаци
    преди 5 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Bryan Adams - Christmas Time

    Случаен виц

    Болничното летище в Хасково е напълно готово, очаква акт 16

    Бизнесът е като карането на колело. Или продължаваш да се движиш, или падаш. - Франк Лойд Райт

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Рибена супа
    Рибена супа

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини