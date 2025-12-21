Рецепта на век и половина представиха на "Коледна трапеза" в Димитровград

Близо 220 ястия на дълга голедна трапеза бяха подредени на пл. "България" в Димитровград. Кулинарният конкурс, организиран от Община Димитровград, се провежда за 13 година. Тази година в него се включиха 183 участика, измежду тях членове на читалища от региона.

Сред бях бе и 92-годишната Венка Балевска от село Бряст, която бе подготвила печена патица пълнена с ябълки. Рецептата, която е поне 150 години, научила от баба си. "Спомням си, че на Коледа татко и други мъже колеха прасе. Те обаче поне няколко дни не хапваха от месото от животното. Ето защо моята баба им приготвяше тази патица. От нея знам и рецептата", обясни възрастната жена.

Уникални десерти, различни видове баници, манджи и дори зимнина традиционни за празниците бяха подредени на дългата трапеза. Всички вкусотии бяха оценява от жури с председател шеф Иван Звездев.

Специално за гражданите и гостите на Димитровград той бе подготвил и над 1000 порции боб с надеца, които бяха раздадени на хората.

Освен изложение на ястия на Коледната трапеза бяха представени и различни вина от сортовете мерло, памид, мавруд, шардоне и др.

На кулинарния празник самодейци от читалищата демонтрираха и как се плете и чепка вълна, от която нашите баби са изработвали топли дрехи за зимата.