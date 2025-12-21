Болничното летище в Хасково е напълно готово, очаква акт 16

Хеликоптерата площадка в Хасково е напълно готова, но очаква акт 16 за да започне да работи официално. Болничното летище се намира в непосредствена близост до АГО-Хасково . Там ще кацат въздушни линейки, които ще транспортират най-тежките случаи до най-големите лечебни заведения в страната.

Изграждането на хеликоптерната площадка започна през август тази година.

Тя представлява тънка стоманобетонова плоча на еластична основа с дебелина 250 мм. Теренът се предвижда за оразмерителен вертолет Leonardo A109S Trekker с дължина D = 12.96 м, височина 3.60 м, ротор диаметър – 10.83 м, максимално излетно тегло – 3175 кг.

Плацът е във формата на квадрат с дължина 30 м. и дебелина 25 см,