Медици и инженери сред търсените на пазара на труда в Хасково

На пазара на труда в Хасково продължава да се търси лекар на 7-часов работен ден. Необходимо е кандидатите да имат висше образование по медицина. Свободни работни места има за една акушерка и една медицинска сестра. Отново се изисква кандидатите да имат висше образование по съответната специалност. Свободна позиция има и залаборант, като е необходимо средно образование. 
Обявени са и общо 5 свободни позиции за инженери в различни направления като химически процеси, автоматизация на производството,енергетик и други. 
По традиция Бюрото по труда в Хасково е обявило много свободни места и за служители в сферата на обслужването. Търсят се продавач-консултанти, рецепционисти, готвачи, сервитьори и други. 
Търсят се още служители в производството на различни позиции. Общият брой на обявените свободни позиции към 19 декември са 64. 
БАБХ с масови проверки в цехове, хранителни магазини и ресторанти в Хасково за празниците
Болничното летище в Хасково е напълно готово, очаква акт 16
Посрещаме астрономическата зима с облаци
Децата от неделното училище в Одрин получиха подаръци от Хасково
Стотици се включиха в благотворителна тренировка в Хасково
Заради еврото много от търговците на Зеленчуковия пазар в Хасково няма да работят през януари
