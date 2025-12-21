Медици и инженери сред търсените на пазара на труда в Хасково

На пазара на труда в Хасково продължава да се търси лекар на 7-часов работен ден. Необходимо е кандидатите да имат висше образование по медицина. Свободни работни места има за една акушерка и една медицинска сестра. Отново се изисква кандидатите да имат висше образование по съответната специалност. Свободна позиция има и залаборант, като е необходимо средно образование.

Обявени са и общо 5 свободни позиции за инженери в различни направления като химически процеси, автоматизация на производството,енергетик и други.

По традиция Бюрото по труда в Хасково е обявило много свободни места и за служители в сферата на обслужването. Търсят се продавач-консултанти, рецепционисти, готвачи, сервитьори и други.

Търсят се още служители в производството на различни позиции. Общият брой на обявените свободни позиции към 19 декември са 64.