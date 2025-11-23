Търсят за работа 14 висшисти и 57 със средно образование

Едва 14 свободни работни места за кандидати с висше образование са обявени в последната седмица от Бюрото по труда в Хасково. Много по-голям шанс за работа се разкриват пред служители с диплома за средно образование. За тях обявените позиции са 57.

Пазарът на труда търси 7 инженера, един лекар, четири медицински сестри, един технолог и един техник.

Шанс за работа имат сервитьори, продавач-консултанти, готвачи, касиери, склададжии,общи работници, шлосери. Вакантни места са открити за фризьор, маникюрист, рецепционист, водопровотчик и дърводелец.

Информация за обявените свободни работни места в Бюрата по труда в региона и страната може да се получи от всеки трудов посредник.