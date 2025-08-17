От х:

Търсят инженери, учители и медицински специалисти в Хасковска област

Инженери, учители и медицински специалисти са сред най-търсените висококвалифицирани професионалисти в региона на Хасково, показва справка на Бюрата по труда по общини в региона на Хасково, обявена на интерактивната платформа "е-Трудова борса" в сайта на Агенция по заетостта, съобщава БТА.

В община Хасково има 68 обявени работни места. Част от тях са свързани със здравеопазването- търсят се медицински лаборант, парамедик и медицинска сестра.

В секция „Предлагащи работа“ за община Димитровград са активни 49 свободни места, обявени към края на седмицата. Сред тези за лица с висше образование и висока квалификация едно е за инженер-химически процеси. Търси се и инженер енергетик, който да отговаря за организацията и ремонта на контролно-измервателни прибори и оборудване и системи за автоматизация. Обявено е и свободно място за лаборант. Работна позиция има и за инженер, отговарящ за събирането и анализа на данни за производствено-технологичната дейност във всички производствени цехове на даденото предприятие, като изискването е кандидатът да владее английски език. Всички предложения са за осемчасов работен ден, а насочването става чрез Бюрото по труда. За Димитровградска община е обявено работно място и за преподавател по английски език в занимания по интереси.

За община Свиленград се търсят четирима учители по практическо обучение и професионална подготовка, като двете позиции са за четиричасов работен ден. Една е свободната за педагогически съветник. Търси се и счетоводител. Учител на деца с езиково-говорни нарушения, двама педагози за детска градина и преподавател в гимназиален етап са други от позициите.

Обявените работни места с висока квалификация за община Симеоновград са основно от местната администрация, където имат нужда от ръководител на звено за вътрешен одит. Като бележка е посочено, че работата е подходяща и за трудоустроено лице, но има изискване за професионален опит, който трябва да е между две и пет години. От Общината търсят да назначат и специалист по мрежовa и информационнa сигурност. За учител по физическо възпитание и спорт е друго от обявените свободни работни места там.

В Тополовград има място за счетоводител в училище, като кандидатът трябва да е с трудов стаж над пет години. Местата за старши учители в подготвителна група и в група за целодневна организация на учебния ден от първи до пети клас, за учители по български език и литература, математика, по музика, по биология и здравно образование и по физическо възпитание и спорт, също са вакантни.

В община Харманли има свободна работна позиция за преподавател по история в прогимназиален етап.

Източник: БТА

