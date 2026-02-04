От х:

Заловиха двама за кражби на строителен материали

Двама са задържани за кражба от строителен обект в Харманли, съобщават от полицията. Сигнал за кражбата на различни по вид материали е бил подаден в края на миналия месец от отговорник на строителен обект за извършване на ремонтни дейности по сградата на старческия дом в Харманли.

Той е заявил липса на 10 топа изолационна хартия, 3 броя битумен грунд, 4 пакета фибран и 3 пакета стиропор. Откраднати били и топ мрежа и 4 броя изолация. В хода на издирвателните действия полицаите са установили двама харманлийци на 39 и 35 години, които признали за стореното от тях и върнали с протокол откраднатите вещи.

