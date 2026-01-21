От х:

Задаржаха две момчета на 18 и 21 години за кражба на кола

Двама са задържани за кражба на автомобил в Харманли, съобщиха от МВР. Залавянето на младежите на 18 и 21 години станало след сигнал на собственик на „Ауди“.

Преди 3 дни автомобилът бил откраднат и обявен за издирване. В хода на работата, полицаите са открили момчетата и са ги задържали. Двамата младежи признали действията и описали механизма на извършването им.

Колата е намерена в местността „Топлата вода“ в землището на село Троян, община Минерални бани. Разследването по образуваното досъдебно производство продължава.

Източник: Haskovo.NET

