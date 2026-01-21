От х:

Пъстър и весел Бабинден в Узунджово, радват се на бебета и деца

    Днешният празник Бабинден бе отбелязан по традиция в хасковското село Узунджово. Той бе изпълнен с много настроение, пъстрота и веселба.

    Както обикновено активност проявиха и от двете самодейни организации – читалище „Цвят-1898“ и читалище „Пенко Пенков-2013“.

    Тази сутрин и от двете културни институции потеглиха възрастни жени, пеейки песни по пътя и навестиха домове, в които има бебета и малки деца.

    Представителите на читалище „Цвят“ първо посетиха дома на 25-годишната Теодора Костова, дъщеря й Даяна на 1 година и 8 месеца и нейната баба Веселина Вангелова. Майката и 72-годишната самодейка Николина Ангелова изпълниха ритуала „подливане“. „Така както се плъзга сапунът, така лесно да се раждат децата“, пожела самодейката на младата домакиня, която чака второ момиченце. В края на ритуала, домакините и гостите си размениха дарове и пожелания за здраве и берекет.

    Представителите на читалище „Пенко Пенков“ също потеглиха с песни и танци, като бяха извозени на каруца, съпроводена от акордеонист и изпълнения на тъпан. Те първо навестиха къщата на Стела Пиличева, дъщеря й Дария на 2 месеца и баба й Деляна Костова, създавайки настроение не само за домакините, но и за съседите им, които дойдоха да наблюдават ритуала. Дарове за бебето поднесе председателят на НЧ „Пенко Пенков“ Златка Милчева, която домакините закичиха с паричка.

    На 8 януари по нов стил (21 януари по стар) отбелязваме един от най-колоритните народни празници – Деня на родилната помощ, още наричан Бабинден. Това е празник, посветен на жените, които в миналото били опората на живота - бабите и акушерките, които помагали при раждането на децата, „хващали“ новия живот и били първите му закрилници.

    Анета Кутелова
     

    Източник: Haskovo.NET

    Кола се удари в тир на АМ „Марица"
    преди 2 часа
    Хванаха дрогиран шофьор в Хасково
    преди 2 часа
    Задаржаха две момчета на 18 и 21 години за кражба на кола
    преди 2 часа
    Три коли катастрофираха на бул. „Съединение" в Хасково
    преди 3 часа
    Облаци през деня, привечер валежи, в четвъртък опасни поледици
    преди 4 часа
    Нова интерактивна карта ще помага на родителите при приема на първокласниците
    преди 21 часа

