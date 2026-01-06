Гришо с успешен старт в Бризбейн

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изигра фантастичен мач и победи убедително Пабло Кареньо Буста на старта на турнира в Бризбейн. На кортовете в Австралия хасковлията се наложи с резултат 6-3/6-2. Мачът продължи едва 66 минути. Успехът в първи кръг на турнира от категория АТР 250 беше съвършено начало на 2026 година за топ тенисиста ни и първи успех за него с новия треньор Ксавие Малис.

В следващия кръг Григор ще се изправи срещу белгиецът Рафаел Колиньон, който елиминира поставения под номер 5 в схемата Денис Шаповалов с 6-4/6-2.